القارة الأفريقية تسجل أكثر من 71 ألف وفاة بفيروس كورونا

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد ( كوفيد- 19 ) في القارة الأفريقية بلغ مليونين و 986 ألفا و564 إصابة . وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 71 ألفا و463 حالة.