الجزائر تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 98988 إصابةً وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2745 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 336 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66214 حالةً.