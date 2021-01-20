ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور في الأردن الى 42 حالة

اعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا الى 42 أصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، انه تم اكتشاف الحالات من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبعهما من قبل فرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.

قد يهمك ايضا:

إصابات كورونا تصل إلى 8.57 مليون في البرازيل

وفيات كورونا في القارة الأفريقية تتجاوز الـ80 ألف حالة