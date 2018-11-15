فوائد مهمة لنخالة الأرزفي الوقاية من مرض السرطان

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية التى أجريت على نخالة الأرز نتائج مبشرة حول فاعليته فى الوقاية من فرص الاصابة بالسرطان والحماية منه.

وكانت الابحاث قد أجراها فريق من الباحثين الهنود بالتعاون مع "مركز أبحاث السرطان التابع لجامعة "كولورادو" الأمريكية لدراسة مدى فاعلية نخالة الأرز فى علاج سرطان القولون حيث تتوافر نخالة الأرز فى كثير من البلدان التى تزرع الأرز خاصة فى دول جنوب شرق آسيا فى الوقت الذى تعد فيه مصدرا غنيا بفيتامين "ب".

واستطاع الباحثون من خلال أبحاثهم أيضا بواسطة تكنولوجيا متطورة إستخراج الزيت من نخالة الأزرإلا أنه ليس له استخدام واسع بسبب عدم وجود التوعية الكافية والمناسبة لفوائده بين الكثيرين وأيضا للمنافسة الشديدة الناجمة عن محاربة شركات إنتاج الزيت من الزعفران لهذ الزيت الصحى المهم. وأظهرت الأبحاث احتواء هذا الزيت على خواص طبيعية وهامة تعمل على مكافحة السرطان والوقاية منه.