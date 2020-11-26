لبنان تسجل 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 122159 إصابةً وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 73021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 974 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة .