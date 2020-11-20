تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 34 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 168 حالة وفاة.