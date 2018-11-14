فوائد الفراولة السحري على صحة الانسان من مختلف الأعمار

الفراولة الطازجة من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الكثير من الناس من مختلف الأعمار, فهى من الوجبات المنعشة والصحية جدا وذلك لتعدد فوائدها وإحتواءها على سعرات حرارية منخفضة. إشتهرت الفراولة منذ أيام الرومان واستعملوها لعلاج العديد من الأمراض كالحمى و الجروح وحصوات الكلى ومشاكل التنفس وغيرها, كما تلقب بملكة الفواكه فى الدول الأسيوية لما تحتويه من فوائد متعددة.

فوائد أكل الفراولة لا نهائية فكلما زاد تناول الفراولة قلت احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة كالقلب والسكر و السرطان. دعونا نستعرض معا بعض فوائد الفرواولة.

- تساعد على حرق الدهون المخزنة: تحتوى الفراولة على مادة anthocyanins والتى تساهم بشكل فعال فى حرق الدهون المخزنة فى الجسم طبقا لدراسة أعدها خبراء التغذية فى مركز الزراعة وكيمياء الطعام الأمريكى, كما أن نفس المادة تقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 32%.

- قليلة السعرات وغنية بالألياف: يحتوى كوب واحد من الفراولة على 54 سعر حرارى فقط كما أنها غنية بالألياف المفيدة للقلب وللجسم عموما مما يجعلها غذاء مناسب جدا لأنظمة الحمية الغذائية.

- تحسن الذاكرة قصيرة المدى: طبقا لدراسات خبراء التغذية, تحسن الفراولة الذاكرة قصيرة المدى بنسبة 100% فى 8 أسابيع فقط.

- تساعد على علاج الالتهابات: عند حدوث إصابة أو التهاب فى الجسم يصاحب ذلك زيادة فى نسبة بروتين CRP فى الجسم وتعمل الفراولة بشكل فعال على خفض تلك النسبة مما يخفف قليلا من ألم الإصابة ويساعد على العلاج.

- تحسن صحة العظام: تحتوى الفراولة على الماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك وهى عناصر أساسية لعظام صحية.

- تساعد على خفض الوزن: مركب النيترات الموجود فى الفراولة يحسن تدفق الدم والأكسجين بالجسم مما يحفز عملية خفض الوزن.

إحرص على تناول الفراولة فور شرائها ومن الأفضل أن تبقى فى درجة حرارة الغرفة لأن وضعها بالثلاجة يخفض من قيمتها الغذائية لأ بعض المركبات الهامة بها حساسة جدا للحرارة, ولا تغسلها إلا قبل تناولها مباشرة.