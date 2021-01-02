الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 151074, في حين سُجِّلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 937 وأوضحت الصحة الكويتية اليوم شفاء 213 حالة من الإصابة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 146990.