الشوفان والشيا خلطة سحرية لإذابة دهون البطن

تعتبر وجبة الإفطار أهم الوجبات التي يتناولها الإنسان، لذا يجب أن تكون صحية وغنية بالمواد الغذائية المفيدة التي ستمده بالطاقة لكي يواصل أنشطته اليومية بشكل فعال. ومن أفضل الوجبات التي يمكن تناولها خلال وجبة الإفطار هي بذور الشيا والشوفان.



فإلى جانب كونهما عنصرين مهمين للتغذية حيث يمنحان الجسم طاقة كافية على مدار اليوم، فإن الأهمية الأكبر في كونهما يساعدان على حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وبالتالي فقدان الوزن، وذلك بحسب تقرير أورده موقع "Healthy Food Star" الطبي، وفقا لموقع "العربية نت".



تعتبر حبوب الشوفان من العناصر الغذائية الغنية والمفيدة للجسم، فالشوفان يحتوي على أيودين والكلورين والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والزنك والنحاس والنياسين والبيوتين، إضافة إلى الكثير من الفيتامينات. وبترجمة هذه التركيبة، نجد أنه يجب إدراج حبوب الشوفان ضمن وجباتنا اليومية، لأنه يساعد على المحافظة على صحة الجسم وكذلك يقوي آليات مناعته الطبيعية.



علاوة على ذلك، فإن الشوفان ينظم معدل السكر في الدم، ويقلل من مستوى الكولسترول الضار، كما يساعد على تقوية الأسنان والعظام. تعتبر بذور الشيا من أنواع البذور التي لها فائدة كبيرة في تحسين الصحة، فهي غنية بالألياف وكذلك دهون الأوميغا 3 والأوميغا 6. كما تحتوي بذور الشيا على نسب من الكالسيوم أكثر من منتجات الألبان. وبذور الشيا تحسن من كفاءة الأوعية الدموية، وتخفض معدل الكولسترول ، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وأيضاً هي مضادة للالتهابات، وهي مفيدة جداً لمرضى التهاب المفاصل.



وتستهلك بذور الشيا كحبوب كاملة من دون الحاجة لطبخها بخلاف بذور الكتان. ويمكن إضافة بذور الشيا للمعجنات والكيك والزبادي والحليب والبان كيك والكثير من الأطباق. ومن أجمل أطباق الإفطار الغنية التي يمكن إعدادها من حبوب الشيا والشوفان طبق مكون من:



*كوب من الشوفان



*ملعقة من بودرة القرفة



*ذرة ملح



*ملعقتان من الفانيليا



*ملعقتان من العسل



*4 ملاعق من بذور الشيا



*500 مل من الماء



طريقة التحضير



تخلط الماء والقرفة والفانيليا بإناء وترفع على النار حتى الغليان. مع بدء غليان الخليط، نخفف من شدة النار ونضيف الشوفان. نترك الخليط يغلي لدقائق قليلة ثم نغطيه ونتركه ليبرد لخمس دقائق، ثم نضيف العسل والملح وبعدها بذور الشيا. الوجبة الآن جاهزة، ويمكن إضافة بعض الفواكه أيضاً كالتفاح أو الموز أو الفراولة أو الكرز

