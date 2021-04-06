لبنان تسجل 2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 482798 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى تسجيل 36 وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6479، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 389109.