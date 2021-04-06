المغرب تسجل 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 499025.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت ثمانية حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8865، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 485708.