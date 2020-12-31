فلسطين تسجل 1268 إصابةً جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 29 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2056 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوَفَيَات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 118 مريضاً في غرف العناية، بينهم 28 مريضاً موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.