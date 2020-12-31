تسجيل 2475 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 479715 حالة، منها 34537 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم عن تسجيل 4960 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 435073 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف بتسجيل 58 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10105 وَفَيَات.