روسيا تسجل 23610 إصابات جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 23610 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 463 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.015.608 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.850 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.526.656 حالة .