الجزائر تُسجل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 262 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 100159 إصابةً وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2769 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 216 ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67611 حالةً.