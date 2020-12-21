المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 418002 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7000 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 380 ألفاً و134 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الخاضعة للعلاج حالياً بلغت 30 ألفاً و868 حالة. يذكر أن الحكومة المغربية قررت اليوم، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم، ولمدة 3 أسابيع.