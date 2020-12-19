المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 2833 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب انها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2833 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 415 ألف و226 حالة إصابة بالفيروس. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 55 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 6909 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 375 ألف و623، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 32 ألف و694 حالة.