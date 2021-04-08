تركيا تسجل زيادة قياسية في معدل الإصابات اليومية بكورونا أنقرة
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وسائل إعلام أميركية تؤكد إصابة عدد من الأشخاص بعضهم في حالة حرجة بعد إطلاق نار في مدينة بريان بولاية تكساس التحالف العربي يعلن تدمير مسيّرة أطلقها الحوثيون نحو جازان في السعودية الخارجية التركية تستدعي السفير الإيطالي في أنقرة على خلفية عبارات لرئيس الوزراء الإيطالي بحق الرئيس رجب طيب أردوغان تركيا تسجل زيادة قياسية في معدل الإصابات اليومية بكورونا أنقرة - مقتدى الصدر يؤكد أن قرار الحكومة العراقية بتقنين تواجد القوات الأميركية أمر يحسب لها وسائل إعلام أميركية تؤكد أن واشنطن تدرس إرسال سفينة حربية إلى البحر الأسود خلال الأسابيع المقبلة لإظهار الدعم لأوكرانيا العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي الذي أكد تضامن واشنطن مع الأردن والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الخارجية الأميركية تؤكد أن برنامج إيران الصاروخي وانتهاكها لحقوق الانسان ودعم الإرهاب يشكل تحديا لنا وسنواصل الضغط على طهران من خلال العقوبات الخارجية الأميركية تعلن أن المبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي سيعود إلى واشنطن نهاية الأسبوع قبل أن يتوجه إلى فيينا مرة أخرى لاستئناف المحادثات المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مايو في إطار الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا
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تركيا تسجل زيادة قياسية في معدل الإصابات اليومية بكورونا أنقرة -

العرب اليوم -

العرب اليوم - تركيا تسجل زيادة قياسية في معدل الإصابات اليومية بكورونا أنقرة -

فيروس كورونا
أنقرة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس تسجيل 55941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى مستوى للإصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

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تركيا تسجل زيادة قياسية في معدل الإصابات اليومية بكورونا أنقرة تركيا تسجل زيادة قياسية في معدل الإصابات اليومية بكورونا أنقرة



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