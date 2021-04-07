تركيا تسجل أكثر من 547 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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تركيا تسجل أكثر من 54,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

العرب اليوم -

العرب اليوم - تركيا تسجل أكثر من 54,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

فيروس كورونا
أنقرة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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تركيا تسجل أكثر من 547 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية تركيا تسجل أكثر من 547 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية



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