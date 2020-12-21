الجزائر تسجل 456 إصابة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 456 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 95659 حالةً. وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد اليوم، إلى تسجيل تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2675 حالةً, فيما تماثل للشفاء 384 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 63644 حالةً.