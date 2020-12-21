لبنان تسجل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 159286 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 113948، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1294 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.