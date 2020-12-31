الأردن تسجل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2934494 إصابة وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 270551 حالة شفاء بعد تسجيل 1708 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3834 حالة.