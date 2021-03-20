الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتلقى لقاح كورونا

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، بأن الرئيس محمود عباس تلقى اليوم السبت جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ودعا عباس، الفلسطينيين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة.

كما وجه، جهات الاختصاص بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.