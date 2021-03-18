عباس يقيل ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

أصدر الرئيس محمود عباس، الخميس، قراراً بإقالة الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمناءها.وقالت وكالة الانباء الرسمية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني كلف عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.وجاء قرار الرئيس ضمن سلسلة قرارات ضد القدوة على خلفية تشكيله قائمة لخوض الانتخابات بصفة مستقلة عن حركة "فتح". وشملت هذه القرارات فصله من عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومن الحركة، وسحب حراسه.