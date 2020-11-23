الولايات المتحدة تسجل 147,840 إصابة مؤكدة و 882 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147,840 إصابة مؤكدة و 882 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 12,175,921 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 255,958 حالة وفاة.