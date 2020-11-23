قتلى جراء عملية طعن داخل كنيسة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة

أعلنت شرطة مدينة سان خوسيه الأمريكية عن مصرع شخصين جراء عملية طعن، في كنيسة بكاليفورنيا، وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة وأشارت الشرطة إلى أن ضباطا توجهوا إلى كنيسة غريس المعمدانية في وسط المدينة، بعد تلقيهم بلاغا بشأن حادث طعن، مؤكدة أنه لم يكن هناك قداس وقت الطعن، إنما كان يوجد مشردون دخلوها بسبب البرد كما أكد عمدة المدينة، سام ليكاردو، الذي نشر تغريدة أعرب فيها عن حزنه وتضامنه مع أهالي الضحايا، لافتا إلى أنه تم القبض على مشتبه به ومن ثم حذفها،

المصدر: RT + وكالات