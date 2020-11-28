المغرب تسجل 4412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688 وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 298574.