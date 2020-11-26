تسجيل أكثر من مليونين و 100 ألف إصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية

أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية، بلغت مليونين و 106 آلاف و 931 إصابة وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 50 ألفا و 628 وفاة.