السعودية تسجل أقل عدد من مصابي كورونا منذ مارس 2020

سجلت السعودية، اليوم السبت، اقل عدد من المصابين بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في مارس من العام 2020.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها اليوم السبت، عن" تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (478ر826) حالة ".

وذكرت وزارة الصحة "أنه تم تسجيل 41 حالة تعاف جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (813,992) حالة".

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9494 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (422ر198ر69) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

وأعلنت أن عدد الحالات الحرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، بلغت 40 حالة.