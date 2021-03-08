هولندا تسجل 3924 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا 3924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 26 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان له اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1,125,280 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15,860 وفاة.