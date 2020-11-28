ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول قارة إفريقيا بلغ 2120967 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية وأضاف المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 50924 حالة وفاة.