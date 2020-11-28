1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 81212 حالةً وأضاف أنها سجلت 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2393 حالةً وتابع أن 622 مريضاً تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 52568 حالةً.