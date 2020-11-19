الكويت تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 138822، في حين سُجلت حالتا وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 859 حالة وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7537 حالة.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي أُجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6758 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1035985 فحصًا وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 587 حالة في ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 130426 حالة.