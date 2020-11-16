الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT18:27:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
الكويت - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 137329 إصابة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 842 حالة وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الانباء الكويتية: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 5072 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1016638 فحصا وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 829 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 128414 حالة.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 16:37 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
العرب اليوم - تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

GMT 16:35 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

فلسطين تسجل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - فلسطين تسجل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 16:30 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

العراق تسجل 2390 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - العراق تسجل 2390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 16:28 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

الأردن تسجل 5861 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة وفاة
العرب اليوم - الأردن تسجل 5861 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة وفاة

GMT 16:26 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

جنوب أفريقيا تسجل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - جنوب أفريقيا تسجل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تحرص على اختيار أزيائها من أرقى الدور العالمية

تعرفي على أجمل إطلالات إليسا مُنذ انطلاق مسيرتها الفنية

بيروت_العرب اليوم

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بمرور عشرين عاماً على مسيرتها الفنية. هذه المسيرة كانت عامرة ليس فقط بالأعمال الفنية التي إشتهرت بها ونصبّتها على عرش ملكة الإحساس فحسب، بل خطفت إطلالات إليسا أيضاً الأنظار خصوصاً أنها تحرص على اختيار أزيائها من أرقى الدور العالمية مثل إيلي صعب، فالنتينو، Alexander McQueen، Dior، وغيرها.إحتفلت إليسا بمرور 20 عاماً على مسيرتها الفنية في خلال مقابلة تلفزيونية خطفت بها الأنظار بفستان مخمليّ من ماركة فالنتينو Valentino باللون الزهري بلغ ثمنه 1890 يورو، تميّز بطوله الميدي وقصة ياقته الدائرية، إضافة إلى أكمامه الطويلة والواسعة، أما قماش التنورة فجاء بقصة الكسرات. وأكملت اللوك بحزام من فالنتينو أيضاً من الجلد لكن باللون الزهري نفسه سعره 550 يورو، وحذاء من ماركة جيانفيتو روسي. إطلالات إليسا تتطوّرت منذ بداية مسيرتها...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:27 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أفكار تنسيق الجاكيت الجلد باللون البني أحدث صيحات هذا الشتاء
العرب اليوم - تعرفي على أفكار تنسيق الجاكيت الجلد باللون البني أحدث صيحات هذا الشتاء

GMT 11:16 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

طيران الإمارات يبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب آذار المقبل
العرب اليوم - طيران الإمارات يبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب آذار المقبل

GMT 03:02 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على مزايا الأبواب الزجاجية الداخلية في ديكورات المنزل
العرب اليوم - تعرفي على مزايا الأبواب الزجاجية الداخلية في ديكورات المنزل

GMT 11:13 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد سنوات من العمل الدبلوماسي الحافل
العرب اليوم - وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد سنوات من العمل الدبلوماسي الحافل

GMT 05:40 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

المذيعة الأردنية آية خياط تفاجئ متابعيها بالحديث عن حياتها الخاصة وتخلّي زوجها عنها
العرب اليوم - المذيعة الأردنية آية خياط تفاجئ متابعيها بالحديث عن حياتها الخاصة وتخلّي زوجها عنها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:17 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب وعلاقته بالانتخابات الأميركية
العرب اليوم - خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب وعلاقته بالانتخابات الأميركية

GMT 00:34 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل مواقع التنزه في لندن واستكشف معالمها
العرب اليوم - تعرف على أجمل مواقع التنزه في لندن واستكشف معالمها

GMT 19:13 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أكثر السيارات أناقة وفخامة في العالم
العرب اليوم - أكثر السيارات أناقة وفخامة في العالم

GMT 19:14 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أوتوموبيلي لامبورغيني مجموعتها هوراكان إيفو فلو كابسيول
العرب اليوم - أوتوموبيلي لامبورغيني مجموعتها هوراكان إيفو فلو كابسيول

GMT 19:12 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

سيارة Magnit الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر
العرب اليوم - سيارة Magnit الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر

GMT 00:48 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 سيارات آمنة في العالم تُوفّر الكثير مِن المزايا والخيارات
العرب اليوم - أفضل 5 سيارات آمنة في العالم تُوفّر الكثير مِن المزايا والخيارات

GMT 00:45 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح مُهمّة عليك معرفتها عن زيت ناقل الحركة للحفاظ عليه مِن التلف
العرب اليوم - نصائح مُهمّة عليك معرفتها عن زيت ناقل الحركة للحفاظ عليه مِن التلف

GMT 19:10 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

البيانات التفصيلية لمبيعات النصف الأول وتصدرت فولكس فاجن
العرب اليوم - البيانات التفصيلية لمبيعات النصف الأول وتصدرت فولكس فاجن

GMT 19:08 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلاق النسخة الكهربائية من Twingo في الأسواق مطلع العام المقبل
العرب اليوم - إطلاق النسخة الكهربائية من Twingo في الأسواق مطلع العام المقبل

GMT 07:50 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفوا على طرازات أسطول سيارات لجين عمران
العرب اليوم - تعرفوا على طرازات أسطول سيارات لجين عمران

GMT 05:16 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

"أوبك" تتوقّع نزول طلب النفط العالمي بنحو 9.75 مليون برميل
العرب اليوم - "أوبك" تتوقّع نزول طلب النفط العالمي بنحو 9.75 مليون برميل

GMT 19:07 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

طرح سيارات iX3 الكهربائية في يناير/كانون الثاني 2021
العرب اليوم - طرح سيارات iX3 الكهربائية في يناير/كانون الثاني 2021

GMT 10:43 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

مميزات واتس آب جديدة متوقعة لأجهزة أندرويد وآيفون
العرب اليوم - مميزات واتس آب جديدة متوقعة لأجهزة أندرويد وآيفون

GMT 02:29 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا
العرب اليوم - تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا

GMT 00:35 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

مواصفات وأسعار السيارة نيسان magnite الجديدة كليار
العرب اليوم - مواصفات وأسعار السيارة نيسان magnite الجديدة كليار

GMT 21:50 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

تسعى الصين لأن تصبح أكبر مركز لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم
العرب اليوم - تسعى الصين لأن تصبح أكبر مركز لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم

GMT 14:14 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

حاكم دبي يكشف عن موعد وصول أول مسبار إماراتي للمريخ
العرب اليوم - حاكم دبي يكشف عن موعد وصول أول مسبار إماراتي للمريخ

GMT 00:54 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل المتنزهات في العالم لعُطلة لا مثيل لها
العرب اليوم - تعرف على أجمل المتنزهات في العالم لعُطلة لا مثيل لها

GMT 21:32 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

قائمة تكشف عن أسرار يجهلها الكثيرون عن عالم السيارات
العرب اليوم - قائمة تكشف عن أسرار يجهلها الكثيرون عن عالم السيارات

GMT 17:26 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

تحديث "سناب شات" يحرج المشاهير ويكشف أرقام متابعيهم الحقيقية
العرب اليوم - تحديث "سناب شات" يحرج المشاهير ويكشف أرقام متابعيهم الحقيقية

GMT 21:13 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

سماعة البلوتوث الجديدة «أي يو في بي تي 1» المزودة بالموجات فوق البنفسجية
العرب اليوم - سماعة البلوتوث الجديدة «أي يو في بي تي 1» المزودة بالموجات فوق البنفسجية

GMT 20:07 2015 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

فوائد القمح " النخالة" لمرضى السكري
العرب اليوم - فوائد القمح " النخالة" لمرضى السكري
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab