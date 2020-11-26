السودان تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 53 حالة وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفاً و187 حالة، بينها 1199 وفاة وتعافي 9 آلاف و790 شخصاً.