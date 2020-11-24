السودان تسجل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 379 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 وفيات ، و 10 حالات شفاء وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 16052 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1202 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9854 حالة .