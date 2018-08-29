الرياضة والبابونج لعلاج الشعور بالتوتر الدائم

التوتر والقلق والضغط النفسى أشياء نتعرض لها يوميا وقد تؤثر على حياتنا وتعرضنا للاكتئاب، وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم اليوم السابع وصفة صحية لعلاج التوتر المستمر وفقا لما ذكره موقع theactivetimes
أثبتت الدراسات والأبحاث أن الليمون يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض كما انه يساعد على الاسترخاء والهدوء العصبى ، وذلك عن طريق تناول عصير الليمون البارد أو الدافئ يوميا.
البابونج
من الاعشاب الطبيعية التى تحتوى على كمية كبيرة من الخصائص والمعادن التى تعالج التوتر والقلق وتعزز صحة الجسم وتساعد على الهدوء والاسترخاء فمن الممكن تناول مشروب البابونج الدافئ مرتين فى اليوم.
التمارين الرياضية
تساعد التمارين الرياضية على الشعور بالاسترخاء والهدوء والسعادة والتخلص من القلق والتوتر، لذلك لا بد من ممارسة الرياضة يوميا سواء رياضه المشى والجرى والعجل والسباحة والتنس، فجميعها رياضات تساعد على تعزيز صحة الجسم والعضلات وتحسين الحالة النفسية.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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