الرياضة والبابونج لعلاج الشعور بالتوتر الدائم



التوتر والقلق والضغط النفسى أشياء نتعرض لها يوميا وقد تؤثر على حياتنا وتعرضنا للاكتئاب، وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم اليوم السابع وصفة صحية لعلاج التوتر المستمر وفقا لما ذكره موقع theactivetimes

أثبتت الدراسات والأبحاث أن الليمون يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض كما انه يساعد على الاسترخاء والهدوء العصبى ، وذلك عن طريق تناول عصير الليمون البارد أو الدافئ يوميا.

البابونج



من الاعشاب الطبيعية التى تحتوى على كمية كبيرة من الخصائص والمعادن التى تعالج التوتر والقلق وتعزز صحة الجسم وتساعد على الهدوء والاسترخاء فمن الممكن تناول مشروب البابونج الدافئ مرتين فى اليوم.

التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية على الشعور بالاسترخاء والهدوء والسعادة والتخلص من القلق والتوتر، لذلك لا بد من ممارسة الرياضة يوميا سواء رياضه المشى والجرى والعجل والسباحة والتنس، فجميعها رياضات تساعد على تعزيز صحة الجسم والعضلات وتحسين الحالة النفسية.