مصاب بكورونا يهرب من المستشفى في الأردن

أعلن مصدر طبي أردني، الأحد، هروب مصاب أردني بفيروس كورونا المستجد من المستشفى، حيث كان يخضع لحجر صحي.

وقال مدير مستشفى الأمير حمزة الحكومي الطبيب عبد الرزاق الخشمان في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "المواطن المصاب بفيروس كورونا المستجد هرب من المستشفى قبل عزله".

وأوضح أن "المواطن من بين الحالات التي تم الإعلان عنها الأحد، وقد قدم من بريطانيا قبل أيام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبية اللازمة له".

وأضاف أن "الكوادر الطبية العاملة في المستشفى اكتشفت أن المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له، للحيلولة دون نقل العدوى".

وحذر الخشمان "الأشخاص المقربين للمريض من مخالطته أو التستر عليه"، مؤكدا "إبلاغ المستشفى الجهات الأمنية المختصة للتعامل معه، وتشديد الحراسة على مواقع الحجر والعزل".

وشدد على "ضرورة عودة المريض إلى موقع العزل ليتلقى العناية الطبية اللازمة، وحتى لا يسهم في نقل العدوى لغيره".

ومن جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر في وقت سابق، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 10 اشخاص بينهم 4 سياح فرنسيين وامرأة عراقية.