التوغو تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت التوغو 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات بلغ 2752 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 63 حالة.