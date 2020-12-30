لبنان تسجل 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 177996 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 126460، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1443 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة .