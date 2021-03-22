لبنان يسجل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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لبنان يسجل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - لبنان يسجل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
بيروت - العرب اليوم

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الـ24 الماضية 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و51 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 441014 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5808.

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لبنان يسجل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا لبنان يسجل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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