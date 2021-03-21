لبنان يسجل 2968 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 2968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و42 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 439543 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5757.