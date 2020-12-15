اليونان تسجل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126372 إصابةً. وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان لها اليوم، إلى تسجيل 98 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3785 حالة وفاة.