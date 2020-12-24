الولايات المتحدة تسجل 221,408 إصابات مؤكدة و 3,362 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 221,408 إصابات مؤكدة و 3,362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,391,571 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 325,096 حالة وفاة.