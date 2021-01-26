الولايات المتحدة تسجل 133,913 إصابة مؤكدة و 1,891 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 133,913 إصابة مؤكدة و 1,891 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات إلى 25,152,433، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 419,827 .