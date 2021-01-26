تسجيل 22086 إصابة و612 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 22086 إصابة و612 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم. وفى وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الفرنسية الإثنين 445 وفاة جديدة بكوفيد-19 مقابل 172 وفاة الأحد، ليصل الإجمالي إلى 73494، وهو سابع أعلى عدد وفيات في العالم. من جانبه، قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية بشأن سياستها المتعلقة بكوفيد-19، إن فرنسا قد تحتاج لتطبيق حجر صحى عام ثالث ربما مع بدء العطلة المدرسية فى فبراير بسبب انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.