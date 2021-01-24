إيطاليا تُسجل 11629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 11629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 299 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد لتتجاوز 2,459,000 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 85461 حالةً.