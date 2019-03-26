اضرار صفار البيض أهمها احتواؤه على نسبة عالية من الكوليسترول

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا وغير مكلف للبروتين والمواد المغذية المختلفة، ومن ناحية أخرى، يعتقد الكثير من الناس أن الصفار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فهل البيض جيد أو سيء لصحتك؟ يستكشف هذا المقال كلا الجانبين من فوائد وأضرار البيض وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، وتشمل:

أضرار صفار البيض

لماذا يعتبر البيض في بعض الأحيان غير صحي؟

البيض الكامل مكون من عنصرين رئيسيين:

بياض البيض: الجزء الأبيض ، وهو في الغالب بروتين.

صفار البيض: الجزء الأصفر / البرتقالي ، والذي يحتوي على جميع أنواع المواد الغذائية.

والسبب الرئيسي في اعتبار البيض غير صحي في الماضي، هو أن الصفار غني بالكوليسترول.

والكوليسترول عبارة عن مادة شمعية موجودة في الطعام ، كما يصنعها جسمك أيضًا، وقبل بضعة عقود ، ربطت دراسات كبيرة بين ارتفاع الكوليسترول في الدم وأمراض القلب.