38 وفاة و1605 إصابات جديدة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 38 وفاة و1605 إصابات جديدة بكورونا.وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 95763 شخصا، من 123323 حالة إصابة بالفيروس.جدير بالذكر أن وزير الصحة التونسي أعلن أن بلاده ستحظر جميع الفعاليات الحاشدة بما فيها الاحتفالات بالعام الجديد، وقررت تمديد حظر التجول الليلي حتى 15 يناير 2021 للمساعدة في مكافحة انتشار كورونا.