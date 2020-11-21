الكويت تسجل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 139734 ، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 863 حالة وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات المصابة وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7311 حالة.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 5667 مسحة ليبلغ مجموع المسحات 1047902 مسحة وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 511 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 131560 حالة.